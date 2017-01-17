Сборная Беларуси по гандболу проигрывает хорватам

17 Января 2017 12:15

Сборная Беларуси по гандболу показывает лучшую игру на чемпионате мира во Франции, но все равно проигрывает хорватам. Наша команда шла мяч в мяч с именитым соперником, но неудачно провела концовку. Как итог - поражение 25:31. 7 мячей забросил 20-летний Артем Королек и вышел на второе место списка бомбардиров. Всего на турнире у него 23 мяча. Борис Пуховский лучший ассистент - 24 паса.

После трех туров белорусы на четвертом месте секстета. Следующий матч проведут в среду против Германии.