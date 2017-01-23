Сборная Беларуси по гандболу покидает чемпионат мира

23 Января 2017 12:05

Сборная Беларуси по гандболу крупно уступает Швеции и покидает чемпионат мира. В матче 1/8 финала против скандинавов уже после первой половины белорусы проигрывали в 13 мячей. Итог же 22:41. Лучшим в нашем составе стал Артем Королек - 7 точных бросков. В четвертьфинале шведы встретятся с хозяевами форума - французами.