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Сборная Беларуси по футболу завтра сыграет со Швейцарией
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31 Мая 2017 12:10

Сборная Беларуси по футболу завтра сыграет со Швейцарией

Сборная Беларуси по футболу в экспериментальном составе сегодня отправится в Невшатель, где завтра в товарищеском поединке сыграет со Швейцарией.

На встречу полетят 19 футболистов, для 9 из них выступление может стать дебютным. Главный тренер национальной команды Игорь Криушенко хочет попробовать в матче новую тактическую схему.

  

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