Сборная Беларуси по футболу завтра сыграет со Швейцарией

31 Мая 2017 12:10

Сборная Беларуси по футболу в экспериментальном составе сегодня отправится в Невшатель, где завтра в товарищеском поединке сыграет со Швейцарией.

На встречу полетят 19 футболистов, для 9 из них выступление может стать дебютным. Главный тренер национальной команды Игорь Криушенко хочет попробовать в матче новую тактическую схему.