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Сборная Беларуси по футболу выиграла у Болгарии
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10 Июня 2017 09:08

Сборная Беларуси по футболу выиграла у Болгарии

Первая победа в отборочном турнире чемпионата мира - 2018. Сборная Беларуси по футболу прерывает неудачную серию из четырех поражений! В первом домашнем матче под руководством Игоря Криушенко "Белыя крылы" берут верх над Болгарией 2:1. В первом тайме счет с пенальти открыл Сиваков, во второй половине Савицкий удвоил преимущество хозяев. Один мяч болгары отыграли уже в добавленное время. После 6 туров Беларусь идет 5-й в группе А, у нас 5 очков.

Следующий матч сборная проведет 12 июня и тоже дома. В 7 вечера на столичном стадионе "Трактор" начнется встреча с командой Новой Зеландии.

  

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