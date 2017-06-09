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Сборная Беларуси по футболу второй круг отбора на чемпионат мира начнет матчем с Болгарией
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9 Июня 2017 19:10

Сборная Беларуси по футболу второй круг отбора на чемпионат мира начнет матчем с Болгарией

Начало игры на "Борисов-Арене" в 21:45, прямая трансляция на “Беларусь 5”. После пяти встреч у нашей команды 2 очка, у соперника - 9. 

  

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