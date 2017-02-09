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Сборная Беларуси по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на две позиции
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9 Февраля 2017 19:21

Сборная Беларуси по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на две позиции

Теперь национальная команда располагается на 72-м месте. Лидерство в таблице сохраняет сборная Аргентины, вторая строчка у Бразилии, третьими идут немцы. Ближайший старт для белорусов - отборочный матч на чемпионат мира. Тогда "белокрылые" 25 марта в Стокгольме сыграют с командой Швеции.

  

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