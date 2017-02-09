Сборная Беларуси по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на две позиции

9 Февраля 2017 19:21

Теперь национальная команда располагается на 72-м месте. Лидерство в таблице сохраняет сборная Аргентины, вторая строчка у Бразилии, третьими идут немцы. Ближайший старт для белорусов - отборочный матч на чемпионат мира. Тогда "белокрылые" 25 марта в Стокгольме сыграют с командой Швеции.