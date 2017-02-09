Спорт
9 Февраля 2017 19:21
Сборная Беларуси по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на две позиции
Теперь национальная команда располагается на 72-м месте. Лидерство в таблице сохраняет сборная Аргентины, вторая строчка у Бразилии, третьими идут немцы. Ближайший старт для белорусов - отборочный матч на чемпионат мира. Тогда "белокрылые" 25 марта в Стокгольме сыграют с командой Швеции.
Другие новости
09.02.2017 19:19 / Спорт Сборная Германии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене
09.02.2017 19:13 / Спорт Оргкомитет зимних Игр 2018 года представил олимпийский факел
09.02.2017 15:10 / Спорт Соревновательную программу ЧМ по биатлону сегодня откроет смешанная эстафета
09.02.2017 15:08 / Спорт Коллегия Министерства спорта и туризма подвела итоги 2016-го
09.02.2017 12:10 / Спорт "Атромитос" сыграл вничью с лидером чемпионата Греции "Олимпиакосом"
09.02.2017 12:07 / Спорт "Минчанка" продолжает выступление в Еврокубках
09.02.2017 07:31 / Спорт В Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону. Прямые трансляции на "Беларусь 5"
08.02.2017 21:30 / Спорт Лучших представителей спортивной прессы наградили в Минске
08.02.2017 19:09 / Спорт Противостояние Беларусь - Нидерланды пройдет на "Чижовка-Арене"
08.02.2017 15:33 / Спорт Этап Кубка Европы по фристайлу в эти дни проходит в Раубичах
08.02.2017 15:23 / Спорт В Солигорске впервые начали практиковать виндсерфинг
08.02.2017 15:16 / Спорт Шайба нападающего "Юности" Александра Когалева признана лучшей
08.02.2017 15:14 / Спорт В Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси
08.02.2017 12:19 / Спорт "Динамо" прервало восьмиматчевую победную серию "Витязя"
07.02.2017 19:27 / Спорт Дэйв Льюис доволен игроками молодежной сборной
07.02.2017 19:25 / Спорт В расположение брестского "Динамо" прибыл нападающий Кевин Кураньи
07.02.2017 15:08 / Спорт Виктория Азаренко приступает к тренировкам на корте
07.02.2017 13:00 / Спорт Из чего состоит чемпионское меню и есть ли внутри олимпийской медали шоколад