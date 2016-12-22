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Сборная Беларуси по футболу в обновленном рейтинге ФИФА осталась на 74-й позиции
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22 Декабря 2016 15:12

Сборная Беларуси по футболу в обновленном рейтинге ФИФА осталась на 74-й позиции

В активе национальной команды 470 очков. Напомним, в заключительном поединке  уходящего года 13 ноября белорусы на выезде уступили болгарам 0-1. Россия в рейтинге 56-я и это антирекорд для наших восточных соседей. Возглавляет список Аргентина, Бразилия вторая, Германия третья.

 

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