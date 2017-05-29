Сборная Беларуси по футболу в экспериментальном составе готовится к матчу против Швейцарии

29 Мая 2017 19:17

Сборная Беларуси в экспериментальном составе готовится к товарищескому матчу против Швейцарии 1 июня. Туда отправятся 20 футболистов, 12 представляют белорусский чемпионат, для 9-ти из них матч может стать дебютным.

Абсолютных дебютантов могло быть больше. Но минский динамовец Антон Сарока сейчас на армейских сборах и вынужден будет пропустить часть сезона.