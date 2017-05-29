Спорт
29 Мая 2017 19:17
Сборная Беларуси по футболу в экспериментальном составе готовится к матчу против Швейцарии
Сборная Беларуси в экспериментальном составе готовится к товарищескому матчу против Швейцарии 1 июня. Туда отправятся 20 футболистов, 12 представляют белорусский чемпионат, для 9-ти из них матч может стать дебютным.
Абсолютных дебютантов могло быть больше. Но минский динамовец Антон Сарока сейчас на армейских сборах и вынужден будет пропустить часть сезона.
Другие новости
29.05.2017 21:30 / Спорт Соперницей Александры Саснович по второму кругу "Ролан Гаррос" стала Чжан Шуай
29.05.2017 19:15 / Спорт Екатерина Карстен не собирается завершать свою продолжительную спортивную карьеру
29.05.2017 18:52 / Спорт Рубрика "Матчбол"
29.05.2017 18:47 / Спорт Велопробег среди спасателей
29.05.2017 15:24 / Спорт Юные гимнасты со всей страны встретились в столичном Дворце спорта
29.05.2017 15:12 / Спорт Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира
29.05.2017 15:00 / Спорт Екатерина Карстен завоевала серебро чемпионата Европы по академической гребле
29.05.2017 12:15 / Спорт БГК имени Мешкова стал чемпионом Беларуси по гандболу
29.05.2017 12:12 / Спорт Брестское "Динамо" - обладатель Кубка Беларуси по футболу
29.05.2017 12:01 / Спорт Александра Саснович - во втором раунде открытого чемпионата Франции
29.05.2017 07:07 / Спорт Семен Шапиро: Количество легионеров в клубах хоккейного чемпионата Беларуси постепенно должно сокращаться
28.05.2017 21:07 / Спорт Великолепная пятерка и вратарь - их мнения в "Главном эфире"
28.05.2017 21:05 / Спорт Эксклюзивное интервью с председателем Белорусской федерации хоккея
28.05.2017 15:07 / Спорт Главный матч национального Кубка пройдет сегодня и в Беларуси
28.05.2017 15:06 / Спорт Мужская сборная Беларуси по волейболу в шаге от выхода во второй раунд отбора на чемпионат мира
27.05.2017 21:25 / Спорт Завершилось первенство страны по теннису среди спортсменов в возрастных категориях 12 и 14 лет
27.05.2017 21:24 / Спорт В Минске прошел второй дипломатический турнир по теннису
27.05.2017 21:05 / Спорт Белорусский хоккей. Ставка на подготовку тренерских кадров
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия