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Сборная Беларуси по футболу в экспериментальном составе готовится к матчу против Швейцарии
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29 Мая 2017 19:17

Сборная Беларуси по футболу в экспериментальном составе готовится к матчу против Швейцарии

Сборная Беларуси в экспериментальном составе готовится к товарищескому матчу против Швейцарии 1 июня. Туда отправятся 20 футболистов, 12 представляют белорусский чемпионат, для 9-ти из них матч может стать дебютным.

Абсолютных дебютантов могло быть больше. Но минский динамовец Антон Сарока сейчас на армейских сборах и вынужден будет пропустить часть сезона.

  

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