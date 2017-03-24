Сборная Беларуси по футболу провела тренировку перед матчем против Швеции

24 Марта 2017 21:39

О перспективах на спортивной арене. Сборная Беларуси по футболу провела тренировку в Стокгольме перед отборочным матчем чемпионата мира против Швеции. Поединок состоится завтра на "Френдс Арене". И хоть главный тренер Игорь Криушенко до сих пор не объявил стартовый состав, у команды боевой настрой. Кстати, для него встреча станет первой у руля команды. О предматчевом раскладе подробнее из Стокгольма Александр Ярмош.

Автобус со сборной Беларуси прибыл в аэропорт ровно за полтора часа до вылета. Одним из последних покинул автобус Виталий Родионов. Для него матч в Швеции может стать первым в форме сборной за несколько лет. Дебют будет у тренера. Для Игоря Криушенко игра в Стокгольме первая на посту наставника команды.

Перед игрой некоторые шведские футболисты нелестно отзывались о нашей команде, например, Альбин Экдаль. К слову, фото футболиста встречает прибывающих в аэропорту.

Шапкозакидательство редко приводит к хорошим результатам. Словно вспомнив об этом, уже сегодня тренер "тре крунур" Янне Андерсон, ссылаясь на своего помощника, заявил, что у белорусов хорошая команда.

Швеция встретила белокрылых сегодняшней минской погодой. Переменная облачность и такая же температура, около 10 градусов тепла. Заселились футболисты в эту гостиницу. Это не центр, потому здесь довольно спокойно.

За отдых спортсменов можно не переживать. До 50-тысячной арены, на которой пройдет матч, 6 километров. На игру продано больше 30 тысяч билетов, т.е. говорить об аншлаге рано. К слову, местные журналисты нашу команду не встречали, а вот бравая двойка шведов-болельщиков ждала белорусов у отеля.

Учитывая положение в турнирной таблице, такой результат для белорусов не лучший. Однако сборная Швеции - безусловный претендент на путевку на мундиаль. Сыграть вничью с такой командой в гостях почетно. Поддержат в Стокгольме наших футболистов около 60 болельщиков.