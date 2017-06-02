Сборная Беларуси по футболу проиграла Швейцарии

2 Июня 2017 12:12

Сборная Беларуси по футболу проигрывает Швейцарии в гостевом товарищеском поединке. Джердан Шакири потрясающим дальним ударом на девятой минуте принес победу альпийцам 1:0. Это поражение стало третьим подряд под руководством Игоря Криушенко. Следующий матч - 9 июня - сборная Беларуси проведет в рамках отбора на ЧМ дома против Болгарии.