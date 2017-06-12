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Сборная Беларуси по футболу побеждает Новую Зеландию
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13 Июня 2017 12:12

Сборная Беларуси по футболу побеждает Новую Зеландию

Два футболиста дебютируют в национальной команде, а сборная Беларуси побеждает Новую Зеландию. В товарищеской встрече белорусы сильнее - 1:0, благодаря голу Дениса Полякова. Для 28-летнего вратаря Андрея Климовича и 20-летнего полузащитника Евгения Березкина этот матч стал первым в форме сборной.

  

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