Сборная Беларуси по футболу побеждает Новую Зеландию

13 Июня 2017 12:12

Два футболиста дебютируют в национальной команде, а сборная Беларуси побеждает Новую Зеландию. В товарищеской встрече белорусы сильнее - 1:0, благодаря голу Дениса Полякова. Для 28-летнего вратаря Андрея Климовича и 20-летнего полузащитника Евгения Березкина этот матч стал первым в форме сборной.