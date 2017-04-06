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Сборная Беларуси по футболу опустилась на 78 место в рейтинге ФИФА
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6 Апреля 2017 15:23

Сборная Беларуси по футболу опустилась на 78 место в рейтинге ФИФА

Минус 6 позиций. Сборная Беларуси по футболу опустилась с 72 на 78 место в рейтинге ФИФА. В марте белорусы провели два матча. Уступили Швеции 0:4 в рамках отбора на чемпионат мира, а также в товарищеской встрече Македонии - 0:3. Возглавила рейтинг Бразилия. Лучшая европейская команда - Германия. У нее третья строка.

  

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