Сборная Беларуси по футболу опустилась на 78 место в рейтинге ФИФА

6 Апреля 2017 15:23

Минус 6 позиций. Сборная Беларуси по футболу опустилась с 72 на 78 место в рейтинге ФИФА. В марте белорусы провели два матча. Уступили Швеции 0:4 в рамках отбора на чемпионат мира, а также в товарищеской встрече Македонии - 0:3. Возглавила рейтинг Бразилия. Лучшая европейская команда - Германия. У нее третья строка.