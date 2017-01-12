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Саснович, Соболенко и Лапко идут дальше, Говорцова едет домой
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12 Января 2017 12:15

Саснович, Соболенко и Лапко идут дальше, Говорцова едет домой

В первом круге квалификации "Аустралиан Оупен" Александра Саснович была сильнее японки Рико Саваянаги 2:6, 6:2, 6:2. Арина Соболенко обыграла Ипек Сойлу из Турции 6:2, 6:1.

Вера Лапко обошла Элицу Костову из Болгарии 6:1, 5:7, 8:6.

И лишь Ольга Говорцова на старте уступила. Обидчицей белоруски выступила румынка Михаэла Бузарнеску 7:5, 5:7, 6:2. 

  

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