Самые сильные люди планеты в эти дни собрались в белорусской столице

16 Июня 2017 07:20

В минском Дворце спорта стартовал чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу. Сотни атлетов из более чем 50 стран покажут белорусской публике зрелищные силовые приемы в различных весовых категориях. В ближайшее время пауэрлифтинг рассчитывает попасть в олимпийскую программу. А потому к минскому чемпионату внимание особое. Андрей Козлов продолжит.

Во всех видах спорта, почти без исключения, основная работа проходит за кулисами. Это уже после спортсмены выходят либо на стадион, либо на паркет и ковер и демонстрируют зрителю свои достижения.

Василий Мотовильник из Санкт-Петербурга в свои 60 - образец в работе над культурой тела. Возраст, говорит, ни при чем. Главное, сила духа и огромное желание.

Уже в первый день в копилке сборной Беларуси - медаль. Среди ветеранов. В весовой категории до 59 килограммов серебро у Александра Моисеева.

В пауэрлифтинге, как и в других видах спорта, есть свои определенные правила, от которых ни в коем случае отступать нельзя. Есть три основные дисциплины. Ирина нам сейчас объяснит.

Ирина Сухвал, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу: "Это приседание, жим штанги и становая тяга. Все упражнения выполняются друг за другом, в один день. И зачет идет по всем упражнениям".

Схожесть пауэрлифтинга с тяжелой атлетикой очевидна. И там, и там спортсмены соревнуются в тяжести поднятого штангой веса. В бодибилдинге упражнения пауэрлифтинга называют базовыми, потому как при их выполнении задействованы фактически все мышцы.

Пауэрлифтинг - это целая мировая культура. Например, культурист, актер и губернатор Арнольд Шварценеггер увлечен пауэрлифтингом всю свою жизнь - именно с этого он и начинал карьеру. В конце 1960 по сумме троеборья (именно по такой схеме проходят соревнования) Терминатор поднял, вы только представьте, 725 килограммов.

В Беларуси же пауэрлифтеры успешны на международной арене. У нас есть чемпионы мира, Европы. Вот олимпийских нет - вид спорта пока лишь стучится в программу главных игр четырехлетия. И шансы есть.

Гастон Параж, глава Международной федерации пауэрлифтинга: "Для того чтобы пауэрлифтинг признали олимпийским видом спорта, со своей стороны мы выполнили все критерии. На сегодня мы ждем ответной реакции от Международного олимпийского комитета. Но все, я считаю, у нас идет неплохо. Если говорить о перспективах сборной Беларуси, то у вас на этом чемпионате мира есть хорошие шансы на медали во многих весовых категориях".

Что касается зрелищности, тот тут проблем нет. С каждого выступления ведутся прямые трансляции несколькими камерами. Например, статистика прошлогоднего чемпионата мира говорит о том, что соревнования посмотрели почти 400 000 зрителей. Минск, как ожидается, такой рекорд может побить. Чемпионат мира продлится до 25 июня и завершится самыми зрелищными весовыми категориями. В этот день во Дворце спорта за титул будут сражаться мужчины свыше 120 килограммов.