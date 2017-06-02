Самсонов и Платонов завершают выступление в парном разряде на ЧМ в Дюссельдорфе

2 Июня 2017 15:15

Владимир Самсонов и Павел Платонов завершают выступление в парном разряде на чемпионате мира по настольному теннису в немецком Дюссельдорфе. В 1/4 финала белорусы уступили японцам Коки Нива и Махару Йошимура, 0:4. Сегодня вечером Самсонов в битве за 1/8 одиночного разряда сразится с греком Панайотисом Гионисом. Прямая трансляция в 20:30 на "Беларусь 5". Накануне Владимир одолел северокорейца Синь Хьок Пака, 4:1.