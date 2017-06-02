С настроем только на победу

3 Июня 2017 15:22

Женская сборная Беларуси по волейболу сегодня проведет предпоследний матч в квалификации чемпионата мира - 2018. Чтобы продолжить борьбу за попадание на топ-турнир, белорускам нужно сегодня обыгрывать Латвию, а завтра - Боснию и Герцеговину.