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С настроем только на победу
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3 Июня 2017 15:22

С настроем только на победу

Женская сборная Беларуси по волейболу сегодня проведет предпоследний матч в квалификации чемпионата мира - 2018. Чтобы продолжить борьбу за попадание на топ-турнир, белорускам нужно сегодня обыгрывать Латвию, а завтра - Боснию и Герцеговину.

  

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