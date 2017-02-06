5 Февраля 2017 21:49

Максим Петров оправдан! Как стало известно "Прессболу", к белорусскому каноисту, в допинг-пробе которого было незначительное превышение по мельдонию, WADA не имеет претензий. Таким образом, с белорусской мужской команды по гребле на байдарках и каноэ сняты абсолютно все обвинения в использовании запрещенных препаратов. Ранее были оправданы братья Богдановичи, Александр Лепешко и Дмитрий Сильченко. Напомним, эскадра Владимира Шантаровича вынуждена была пропустить Олимпиаду в Бразилии. Теперь можно смело сказать, что нашу команду лишили возможности завоевать медали в Рио незаконно. Сейчас белорусская сторона готовит иск в Федеральный суд Швейцарии, чтобы взыскать компенсацию за моральный и материальный ущерб.