16 Января 2017 18:50

Иван Тихон и Ольга Мазуренок - лучшие легкоатлеты Беларуси. Спортивные итоги 2016-го подвели в столице. Тихон после пауз вернулся в большой спорт и выиграл серебро Олимпиады в Рио. Ольга в Бразилии стала пятой. О победах и не только - рубрика "Матчбол".

Чемпионат мира по гандболу, который в этом году проходит во Франции, неудачно стартовал для белорусов. В поединке против Чили фавориты - команда Юрия Шевцова - неожиданно уступила оппоненту 28:32.

Причина, по мнению главного тренера белорусов, значительно обновленный состав команды, в которой молодежь еще не чувствует себя уверенно. Нужно время, чтобы перспективные гандболисты начали приносить результат.

Однако уже во втором матче в группе в поединке против Саудовской Аравии белорусы реабилитировались: победа наших земляков 29:26. Впереди еще три игры. Ближайшая сегодня в 22:45 - встретимся с хорватами. Чтобы рассчитывать на плей-офф - минимум еще одна победа нужна.

Кстати, добыть эту Викторию было бы значительно проще, если бы во Франции выступал лучший белорусский гандболист Сергей Рутенко, однако на профессиональном уровне он уже не сыграет.

В четверг шестикратный победитель Лиги чемпионов объявил о завершении своей карьеры, несмотря даже на предложения зарубежных клубов выступать в их составе. Причина отказа: финансовая сторона вопроса.

Напомним, Сергей дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, в 2013-ом белорус был признан лучшим левым полусредним мира. На лето запланирован матч звезд с участием Рутенко-старшего, он пройдет в Минске.

Пятый этап Кубка мира по биатлону отлично прошел для Дарьи Домрачевой - трехкратная олимпийская чемпионка помогла в эстафете нашей сборной стать восьмой, а в спринте белоруска с одним неточным выстрелом заняла 13-е место. И это в своем четвертом официальном старте после рождения дочери! Результат невероятный! Теперь еще с большим интересом ждем чемпионат мира, который пройдет в феврале в Австрии.

На этой неделе поддерживаем столичное хоккейное "Динамо": до завершения регулярного чемпионата КХЛ минчанам осталось провести 11 матчей, параллельно следим за биатлоном и, разумеется, чемпионатом мира по гандболу. Все это - на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт, и мы обязательно еще увидимся.