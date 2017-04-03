Рубрика "Матчбол"

3 Апреля 2017 18:45

С клубным белорусским хоккеем прощаемся до следующего сезона. А вот за футболом только начинаем следить. Все шестнадцать команд вступили в борьбу за победу в национальном первенстве - путевку в Лигу чемпионов. В рубрике "Матчбол" вспомним лучшие моменты чемпионства "Немана" в хоккейной Экстра-лиге. Интересно, что гродненцы без труда обыграли минскую "Юность".

Хоккейный сезон в Беларуси закрыт. Гродненский "Неман" довольно сенсационно обыгрывает действующего чемпиона страны минской "Юности" в финале плей-офф Экстра-лиги. Именно столичный клуб считался фаворитом. Странно выглядит и счет финала - 4:0 в пользу гродненской команды.

"Неман" уверенно прошел финальную серию против "Юности". После двух побед на льду "Чижовка-Арены" команды переехали в Гродно, где хозяева опять добиваются побед. В последней решающей игре уверенно - со счетом 6:2.

По регламенту победителя национального первенства представит Беларусь в Лиге чемпионов. "Юность" отправится играть в Континентальном кубке.

Тем временем в Минске собирают национальную команду по хоккею. Дэйв Льюис приглашает самых сильных на сегодня белорусских хоккеистов, чтобы выступить на чемпионате мира во Франции и Германии. Мы помним, что в прошлом году сборная Беларуси неуверенно провела групповой этап и даже была близка к вылету из элиты.

В 2016-ом чемпионат мира для нашей команды на самом деле не получился. В своей группе, матчи которой проходили в Санкт-Петербурге, белорусские хоккеисты до последней игры не знали, покинут ли они крепкий дивизион или нет. Мы остались. Но в сентябре проиграли олимпийскую квалификацию. Поэтому для сборной Дэйва Льюиса начинается решающий турнир.

Сборная в эти дни работает в Минске. Но без натурализованных хоккеистов Лаланда, Бейлена, Лингле и Плата. Все - по разным обстоятельствам отсутствуют. Тем не менее, настроение у команды боевое, тем более через два года готовится выступить на чемпионате мира лидер сборной Владимир Денисов.

Также в прошедший уик-энд начался чемпионат страны по футболу. Кто станет конкурентом БАТЭ и вообще, возможен ли такой сценарий. Интересно, что желто-голубые в первом матче потеряли очки в Гомеле.

"Гомель" не успел вернуться в Высшую лигу, добился сенсационного результата. В домашнем матче против БАТЭ ничья, 1:1.

Напряженный матч получился у "Минска" с брестским "Динамо". Известно, что клуб из Бреста в этом сезоне ставит высокие цели, но со столичной командой играет также вничью, 2:2.

Чемпионат продолжится уже на этой неделе. Поэтому ждем вас на стадионах Беларуси. Тем более погода для футбола - лучше не придумать!