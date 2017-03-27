27 Марта 2017 18:45

Первое в сезоне противостояние лучших гандбольных команд Беларуси завершилось победой брестовчан. Возможность взять реванш у минчан будет в апреле. Спортивную тему продолжит рубрика "Матчбол".

Рассказывает Станислав Липский

Начнем, пожалуй, с самого интересного - Кубка Президента по хоккею. В субботу стартовала решающая серия - столичная "Юность" борется с "Неманом" за титул лучшей команды Беларуси.

Напомним, именно эти два коллектива на первом и втором местах соответственно завершили регулярный чемпионат. Поэтому никакого сюрприза для любителей игры в том, что в финале встретились Минск и Гродно, не было.

А вот первые два матча противостояния удивили. "Неман" и в субботу, и в воскресенье побеждает "Юность", причем довольно уверенно, 2-0 и 5-3. А вот главный тренер "столичных" Михаил Захаров наоборот не удивлен. Дескать, его команде вот уже который год просто не дают возможность усиливаться воспитанниками родной школы.

Золотая серия продолжится до четырех побед одной из дружин - третий матч финальной серии пройдет в среду в Гродно.

Продолжаем дальше. Национальная сборная Беларуси по футболу опять проиграла. На этот раз Швеции, 0-4. У команды остались только теоретические шансы на выход из группы.

В пяти матчах квалификации белорусы пропустили 10 голов, только дважды при этом отметившись. Сейчас мы на 5 месте из 6. Даже после смены на должности главного тренера сборной новый наставник дружины Игорь Криушенко не добавил положительных эмоций команде, на что так надеялись поклонники футбола.

Завтра белорусы попробуют реабилитироваться за поражение в Швеции игрой в Македонии против местной сборной. Старт поединка в 19:00.

На этой неделе продолжаем следить за хоккеем. Вас ждут полуфиналы Континентальной хоккейной лиги и, конечно, финал Кубка Президента. Параллельно интересуемся международным теннисным турниром в Майами, а в субботу и воскресенье - старт чемпионата страны по футболу. Все это на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт, мы обязательно еще увидимся.