30 Января 2017 18:43

28-я Всемирная зимняя универсиада на этой неделе - одна с главных спортивных событий. 60 стран и более 5 тысяч атлетов борются за медали. Соревнования принимает Алматы. Беларусь в Казахстане представляют студенты шести столичных вузов, и в первый день турнира Артем Башлаков завоевал серебряную медаль во фристайле. Спортивную тему продолжит рубрика "Матчбол".

Рассказывает Станислав Липский.

Неудачную игру против рижского "Динамо" 1:3 в исполнении хоккеистов столичного "Динамо" нивелировала отличная серия из следующих трех домашних побед: "Автомобилист", "Югра" и "Барыс" уступают "зубрам" в Минске.

8 баллов на прошлой неделе заработало "Динамо". В КХЛ на этот момент команда занимает шестое место Западной конференции - на ее счету 90 очков. До финиша регулярного чемпионата остается провести 8 матчей. Место в плей-офф еще не гарантировано, однако потерять гандикап в десять очков перед хоккейным клубом "Сочи" бело-голубые не имеют права, поэтому остается только ждать, чтобы узнать, кто же станет оппонентом по нокауту-раунду? А пока следим за поединком против "Йокерита". Прямая трансляция на "Беларусь 5".

А вот любителям тенниса как никогда повезло: в феврале и женская, и мужская сборные страны сыграют в Минске поединки Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.

Длинная скамейка запасных и отличная селекционная работа позволяют надеяться мужчинам на победу в матче первого раунда против команды Румынии. Наши теннисисты уже готовятся к поединку. На кортах Дворца тенниса тренируются Максим Мирный и Ярослав Шило. Первая игра стартует в пятницу, вход свободный.

А вот женской команде без Виктории Азаренко будет сложно пройти дальше: соперник очень силен – теннисистки из Нидерланадаў во главе с Кики Бертенс. Первая игра запланирована на 11 февраля, матч пройдет на "Чижовка-Арене".

Баскетболисты столичных “Цмокаў” победой завершили свое выступлениние в европейском Кубке ФИБА, на домашней площадке получив викторию над французским "Нантнром" 91:84. К сожалению, это победа не помогла попасть в топ-16 соревнований - команда Игоря Грищука стала только третьей в группе в то время как дальше прошли лучшие две.

На этой неделе продолжаем следить за выступлением столичного "Динамо" в КХЛ, матчами хоккейной Экстралиги и теннисом: в Кубке Дэвиса Беларусь встретится с Румынией. Все это, разумеется, на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт!