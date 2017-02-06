Рубрика "Матчбол"

6 Февраля 2017 18:40

Легенда мирового тенниса Максим Мирный помогает сборной Беларуси завоевать победу. Наши теннисисты добились положительного результата на старте первого раунда Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса. А тем временем минское "Динамо" вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Подробнее в рубрике "Матчбол".

Рассказывает Андрей Козлов.

Сезон, который начинался для минского "Динамо" позже, чем у других клубов Континентальной хоккейной лиги, из-за участия сборной Беларуси в олимпийской квалификации, достиг своей кульминации. Только вчера "зубры" официально вышли в Кубок Гагарина.

Напомним, что по восемь команд из Восточной и Западной конференций выходят в топ-16 клубов лиги, которые продолжат борьбу за главный трофей - Кубок Гагарина. Путевку в плей-офф "зубры" привезли с тяжелой выездной серии. Но все решить могли еще в матче с "Барысом", который тренирует известный белорусский специалист Эдуард Занковец. Но в Казахстане игра у "Динамо" не получилась.

Наш клуб уступил 1:5, а главный тренер "Динамо" Крэйг Вудкрофт следил за игрой с трибун – как раз в Астане он отбывал одноматчевую дисквалификацию.

В следующем матче, через два дня, "Динамо" играет с ханты-мансийской "Югрой". Пусть и в серии буллитов, но минчане своего добиваются. Победа 3:2 и выход в плей-офф.

Минская "Юность" и "Динамо-Молодечно" на прошлой неделе дважды встречались в рамках белорусской хоккейной Экстралиги. Сначала со счетом 5:0 побеждает столичная команда Михаила Захарова. А через два дня удается реванш для клуба из Молодечно. На этот раз "Юность" уступает со счетом 2:5.

Матч в Солигорске между местным "Шахтером" и гродненским "Неманом" был интересен тем, что на него приехал сам главный тренер национальной сборной Беларуси Дэйв Льюис. И увидел в начале игры два точных броска по воротам "Шахтера". В результате так и закончился матч. Победа "Немана" 2:0.

Мужская сборная Беларуси по теннису на пути к мировой группе Кубка Дэвиса. Первый шаг сделан. Победный балл нашей команде приносит Егор Герасимов.

Вот этот момент стал кульминационным в трехдневном противостоянии сборных Беларуси и Румынии на кортах столичного Дворца тенниса. Но отметим и важную победу белорусского дуэта Максима Мирного и Ярослава Шило на второй день в парной встрече. Белорусские парни победили в четырех сетах, 3:1.

Счет по матчам был 2:1 в нашу пользу перед последним днем. Илья Ивашко уступил сопернику, но Егор Герасимов приносит победу сборной Беларуси в матче первого раунда Евро-Африканской группы. Осенью сыграем с Австрией.

И наступает очередь тенниса женского. В конце недели наши девушки (это Ольга Говорцова, Александра Саснович, Вера Лапко и Арина Соболенко) выступят в мировой группе Кубка Федерации. Все матчи пройдут на "Чижовка-Арене". Обязательно приходите и поддержите наших девчат!