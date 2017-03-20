20 Марта 2017 18:45

Минская "Юность" или гродненский "Неман"? Стали известны финалисты плей-офф чемпионата страны по хоккею. Гродненские хоккеисты победили "Гомель". А вот "Юности" понадобилось пять матчей, чтобы выбить из розыгрыша солигорский "Шахтер". Рубрика "Матчбол". Рассказывает Андрей Козлов.

После вылета минского "Динамо" из плей-офф Континентальной хоккейной лиги внимание белорусских любителей спорта переключилось на матчи национального первенства. И как раз в плей-офф проходят самые принципиальные и напряженные игры.

Решающим эпизодом всей полуфинальной серии стал, вероятно, вот этот. Перед тем как "Юность" забрасывает шайбу и третий раз подряд побеждает, ветеран и известный белорусский хоккеист Андрей Михалев не удерживается на льду и падает. Как ни старался главный тренер "Шахтера" Владимир Цыплаков оправдать своего нападающего, у него это не получилось.

Михаил Захаров, главный тренер "Юности", не однажды давал комментарии в ракурсе реформирования национального чемпионата. Специалист обращал внимание на отсутствие интриги в плей-офф. Но "Шахтер", несмотря на эти слова, в четвертом матче побеждает минский клуб. Тем не менее, в пятой встрече противостояния "Юность" опять побеждает. В серии - 4:1.

В последнем матче серии гродненский "Неман" и "Гомель" в основное время шайб не забросили. И когда только начался овертайм, хоккеисты с запада Беларуси своей цели достигли. В серии победа "Немана" - 4:0.

Первый финальный матч между "Юностью" и "Неманом" пройдет 25 марта.

Тем временем Беларусь готовится к проведению чемпионата мира по таиландскому боксу. Представители этого вида спорта из нашей страны много лет в лидерах самых статусных турниров. Но домашний чемпионат мира все-таки необычный для каждого.

Чемпионат мира пройдет в Минске с 3-го по 12-го мая в столичном Дворце спорта. Любопытно, что нашей стране Международная федерация таиландского бокса сама предложила провести главные соревнования планеты.

Сразу несколько чемпионов мира приняли участие в чемпионате Беларуси по муай-тай. Отметим нашу девушку Алену Лешкевич, которая в прошлом году стала лучшей на планете, а уже в этом году с очевидным преимуществом стала победительницей национального чемпионата.

Довольно сенсационный результат в четвертьфинале футбольного Кубка страны. Минское "Динамо" по сумме двух матчей с "Динамо" брестским завершает борьбу в турнире. Гостевых 2:2 и домашних 0:0 хватило брестчанам, чтобы выйти в полуфинал. Но на этом клуб останавливаться не собирается. Также в полуфинал кубка вышли солигорский "Шахтер", жодинское "Торпедо-БелАЗ" и борисовский БАТЭ.

На этой неделе следим за национальной сборной Беларуси по футболу. Сегодня белорусские игроки впервые собрались под руководством нового наставника Игоря Криушенко. А 25 марта "белые крылья" сыграют официальный матч против Швеции. Обязательно смотрите прямой эфир на телеканале "Беларусь 2". Начало в 20 часов.