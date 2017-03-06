Рубрика "Матчбол"

6 Марта 2017 18:48

Хоккейное "Динамо" завершило сезон. Прошла официальная пресс-конференция, на которой обсудили значительные моменты. В будущем команда пополнится новыми игроками. А вот национальная сборная Беларуси по футболу уже получила нового тренера. Эксклюзивное интервью в рубрике "Матчбол".

Рассказывает Андрей Козлов.

Минское "Динамо" официально завершает сезон в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, "зубры" закончили борьбу в первом раунде плей-офф. Тем временем руководители команды рассказали о планах на будущее.

На пресс-конференцию, которая официально подводила результары сезона, приехали Анатолий Курилец, генеральный директор, его заместитель Павел Бурба, главный тренер "Динамо" Крэйг Вудкрофт и капитан Александр Павлович. Начали с главного. Вудкрофт продолжит работать в белорусском клубе. А вот оценки выступлению никто не решил ставить. Вопрос был отложен до заседания наблюдательного совета.

Напомним, что минское "Динамо" успешно выступило в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги - "зубры" стали в Западной конференции пятыми. Тем не менее, не сложился для нашего клуба розыгрыш плей-офф с большой разницей пропущенных и заброшенных шайб. В мае пройдет чемпионат мира по хоккею во Франции и Германии с участием сборной Беларуси. Основной состав нашей команды - хоккеисты минского "Динамо".

На прошлой неделе разрешилась главная футбольная интрига зимы. Главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу стал Игорь Криушенко, но должность наставника жодинского "Торпедо-БелАЗ" он не оставил.

Как рассказал тренер в эксклюзивном интервью, он готов участвовать также и в популяризации футбола в стране. А что касается разговоров о не самом талантливом поколении белорусов, то специалист с ними согласен, но частично.

Первый матч сборная Беларуси сыграет против Швеции 25 марта.

Несколько часов назад из Сербии вернулись белорусские легкоатлеты, которые завоевали на чемпионате Европы три медали: бронзовые Павла Селиверстова и Юлия Леонтюк, серебряную - Алина Талай.

На этой же неделе начинается сезон в белорусском футболе. 11 марта на стадионе клуба "Минск" на улице Маяковского жодинское "Торпедо" и борисовский БАТЭ разыграют Суперкубок страны.