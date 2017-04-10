10 Апреля 2017 18:50

Волейболисты солигорского "Шахтера" в шаге от титула чемпиона Беларуси. В принципиальном дерби центрального региона "горняки" на своей площадке дважды переиграли столичный "Строитель" и сейчас ведут в серии 2:0. Третья игра противостояния пройдет в пятницу в Минске, собственно как и первый матч женского финала чемпионата страны. За титул в этом году борется "Минчанка" с "Жемчужиной Полесья". Спортивную тему продолжит рубрика "Матчбол".

Начнем с тенниса. Минск прошлые выходные принимал матчевую встречу самого престижного командного соревнования в этом виде спорта - Кубка Дэвиса. За выход в следующий раунд белорусы боролись с представителями Австрии.

Братья Мельцеры и Юлианн Ноул выходили на корты столичного Дворца тенниса, чтобы принести общую викторию своей дружине. Хозяев представляли Максим Мирный, Егор Герасимов, Илья Ивашко и Ярослав Шило. По регламенту, далее пройдет та команда, которая первой отпразднует три победы из пяти возможных. В воскресенье перед четвертым матчем счет был в пользу белорусов 2:1. Илья Ивашко сумел поставить точку в противостоянии - он был крепче Геральда Мельцера 3:1.

Это виктория дает возможность белорусам попасть в элиту мирового тенниса. Для этого надо победить в матче против следующего соперника. Кто им будет, узнаем уже завтра - жеребьевка раунда плей-офф пройдет в Лондоне.

Продолжаем дальше: второй тур чемпионата страны по футболу прошел без сенсаций. БАТЭ и "Динамо" побеждают, остаются в авангарде Высшей лиги и "Крумкачы".

А вот амбициозный "Шахтер", который летом возглавил Олег Кубарев, не сумел на домашней арене переиграть "Гомель" - 0:0. Команда из города над Сожем в первом туре не позволила победить БАТЭ, сыграв с чемпионом также вничью 1:1. У "Шахтера" сейчас 4 балла и четвертое место.

Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к ЧМ, который стартует пятого мая в Кельне и Париже. В пятницу дружина Дейва Льюиса уступила Латвии в матче Евровызова 0:1, однако уже в субботу команда реабилитировалась, переиграв этого же оппонента в Даугавпилсе 0:3. После этих матчей со сборной Беларуси попрощались 6 хоккеистов, в стане остались 33.

На этой неделе вас ждут четвертьфиналы Лиги чемпионов и Европы, баскетболисты "Цмоков" сыграют против ЦСКА, а вот сборная Беларуси по хоккею проведет два матча Евровызова против Германии. Все это на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт и мы обязательно еще увидимся.