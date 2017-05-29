Рубрика "Матчбол"

29 Мая 2017 18:52

Финал футбольного Кубка страны, решающая серия чемпионата Беларуси по гандболу и очередной шаг к планетарному первенству нашей сборной по волейболу. Подробности в рубрике "Матчбол".

10 лет футбольный клуб "Динамо-Брест" шел к своему второму в истории триумфу в Кубке Беларуси. Солигорский "Шахтер" противостоял команде Владимира Журавля. Решающий матч состоялся накануне в городе над Неманом.

Казалось, что после вот этого точного выстрела нападающего "горняков" Виталия Лисаковича в середине второго тайма восстановить равновесие бело-синие так и не сумеют, все же "Шахтер" на данный момент - лидер чемпионата, который умеет играть на удержание счета, однако только казалось… Алексей Легчилин восстановил равновесие 1:1 в конце встречи. Дополнительное время победителя не определило. А в серии пенальти 10:9 - Брест получил победу!

Таким образом, после этой игры окончательно сформировался пул белорусских команд, которые сыграют в этом сезоне в Еврокубках. "Динамо-Брест", "Динамо-Минск" и "Шахтер" сыграют в Лиге Европы. БАТЭ выступит в Лиге чемпионов.

Отличное настроение жителей города над Бугом сделали еще более ярким местные гандболисты. БГК выиграл у столичного СКА в финале плей-офф чемпионата Беларуси.

Плей-офф продолжался до трех побед одной из команд. Итог только первой игры удивил, где "армейцы" в овертайме чуть не добыли победу. Однако безоговорочный фаворит из Бреста тогда викторию добыл, собственно, как и в двух остальных встречах. Команда Сергея Бебешко теперь уже девятикратный чемпион страны.

Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира, который в следующем году пройдет в Италии и Болгарии, в третьем раунде квалификации. Переиграв Данию накануне 3:1, дружина Александра Сингаевского заняла второе место в своей группе и вместе с Эстонией, Германией, Словакией, Испанией и Бельгией поспорит за единственный свободный пропуск на планетарный форум от Европы. Отбор стартует 11 июля.

На этой неделе вас ждет финал Лиги чемпионов (он пройдет в субботу), а в четверг поддерживаем футбольную сборную Беларуси в товарищеском поединке против Швейцарии. Все это, разумеется, на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт!