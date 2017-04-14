Рубрика "Матчбол"

17 Апреля 2017 18:49

"Чижовка-Арена" готовится к проведению матчей мировой группы Кубка федерации 22 и 23 апреля. Беларусь против Швейцарии. Уже сегодня в Минск прилетели швейцарские теннисистки, в том числе Мартина Хингис. Подробнее - в рубрике "Матчбол". Сегодня - и хоккей, и волейбол, и Минский полумарафон.

Белорусские хоккеисты готовятся к чемпионату мира через игры Евровызова. Интересно, что их в рамках этого турнира национальная сборная проводит не в столице. Например, два матча против команды Германии увидели жители Жлобина и Бобруйска.

Жлобин для сборной Беларуси по хоккею стал фортовым городом, в отличие от Бобруйска. Наши хоккеисты в городе металлургов начали двухматчевую серию против Германии, которой, отметим, в прошлом году на чемпионате мира уступили. И в Жлобине взяли реванш, 3:1.

Матч в Бобруйске получился не таким ярким. Белорусы уступили со счетом 1:2. Но нападающий Андрей Костин создал вот этот шедевр.

В белорусском волейболе изменился чемпион. Явление неординарное, потому что минский "Строитель" в течение семи последних лет никому не отдавал титул. Но в сезоне солигорский "Шахтер" собрал очень сильный состав и добился уверенной победы.

Солигорский клуб шел к этой яркой победе 17 лет. За это время несколько раз был близок к триумфу, но в итоге - четыре бронзовые медали и четыре серебряные. Минский "Строитель", напротив, последние 7 лет был очевидно лучшим клубом страны, и также отлично выступал на европейской арене. Однако в этом году изменилось если не все, то многое. Чемпионом становится "Шахтер".

Финальная серия не получилась напряженной. Сначала "Шахтер" добился двух побед дома, а потом обыграл "Строителя" и в Минске, 3:1. Итог серии - 3:0.

На прошлой неделе был дан старт организации проведения в Минске уже третьего подряд полумарафона, который в 2015 собрал 16 тысяч любителей бега, а в 2016 - уже почти 20 тысяч. В сентябре 2017-го планируется поставить рекорд по количеству участников. Ожидается около 30 тысяч бегунов, тем более сам полумарафон будет посвящен 950-летию Минска, и пройдет 10 сентября.

Зарегистрировались уже и первые участники. Интересно, что Минский полумарафон за короткий срок получил высокую оценку от Международной федерации легкой атлетики, и теперь будет иметь "бронзовый" статус.

В прошлом году в Беларусь, чтобы поучаствовать в полумарафоне, приехали 700 любителей бега из 42 стран. Ожидается, что и эти цифры в 2017-ом увеличатся.

Бег, регулярный и правильный, продлевает жизнь. Тем более лучше не смотреть спорт по телевизору, а заниматься им.