Рубрика "Матчбол"

15 Мая 2017 18:51

Готовность спортивной инфрастуктуры к Евроиграм-2019. Инспекционная комиссия Европейских олимпийских комитетов впервые приехала в Минск на прошлой неделе. И новости с хоккейных и волейбольных полей в рубрике "Матчбол".

Ехали за медалями, а боремся за право остаться в элите. Второй год подряд сборная Беларуси по хоккею вопреки своим планам решает по факту единственную задачу - не вылететь во второй по рангу мировой дивизион.

Такой голевой залп получился у наших хоккеистов в матче против Словении - страны, где хоккей развивается быстрыми темпами. Игроки Дэйва Льюиса выходили на матч против этой сборной как на ключевой. Поражение не давало бы нам шансов остаться в элите. И мы победили со счетом 5:2.

Но в течение турнира хоккеисты сборной давали вот такие комментарии. После поражений.

Такая не очень яркая игра дала основание любителям белорусского хоккея рассуждать о том, что в команде не самая лучшая атмосфера. Но, по словам хоккеистов, это не относится к действительности. Все причины поражений - в переходном периоде в жизни сборной.

Ближайшие четыре месяца будут очень насыщенными в жизни женской сборной Беларуси по волейболу. Сразу три интересных турнира пройдут с участием нашей команды. И один из их в Минске, тем более дома мы давно не видели белорусских волейболисток.

Этот турнир - Евролига. И матчи одного из его этапов пройдут в Минске в июне. Но ближайшая цель - квалификация на чемпионат мира, на который в суверенной истории женская сборная Беларуси не пробивалась. На данный момент состав команды, который завершил первый сбор в Раубичах, очень сильный, в нем игроки самого высокого уровня.

Квалификация на чемпионат мира пройдет в Бельгии с 31-го мая по 4-го июня. Соперники нашей команды - Испания, Италия, Бельгия, Латвия и Босния и Герцеговина.

Также на прошлой неделе Минск посетила инспекционная комиссия Европейских игр. Она дала начало организационной работе масштабных соревнований, которые в 2019-м пройдут в нашей стране. Журналисты также узнали последние новости.

В программе гостей, которые представляют Европейские олимпийские комитеты, были объекты, где пройдут Евроигры. Это Дворец спорта, Palova Arena, стадион "Динамо", который пока на реконструкции, футбольный манеж, где разместится пресс-центр, студенческая деревня.

В ближайшее время будет подписан контракт, и подготовка к самому масштабному спортивному проекту в Беларуси начнется в полную силу.