Рубрика "Матчбол"

27 Февраля 2017 18:45

Пока весь мир пристально следил за вручением наград кинопремии "Оскар", свою, спортивную, статуэтку в выходные получили лучшие белорусские атлеты. Интрига, которая держалась месяц, разрешилась. Публичный конкурс "Триумф. Героям спорта" назвал победителей в восьми номинациях. Некоторые из них предугадать было тяжело: на единственную статуэтку претендовали несколько спортсменов. Итоги яркой церемонии - в нашей рубрике "Матчбол".

Дарья Домрачева - лучшая белорусская спортсменка. Владислав Гончаров - лучший среди мужчин. Конкурс "Триумф. Героям спорта" завершился, а следующего нам надо ждать два года. Тем не менее шоу в 2017 получилось ярким.

На один вечер звезды белорусского спорта засияли еще ярче. Пожалуй, кто-то из спортивных телезрителей не узнал их в платьях и смокингах, но конкурс "Триумф. Героям спорта" в 2017 году стал, безусловно, памятным.

Разогревали зал популярные исполнители, среди которых и группа NAVIBAND, участник "Евровидения". Интересно, что солисты группы очень интересуются спортом.

Но главным явлением праздника были награды лучшим атлетам, которые проявили себя в 2015 и 2016 годах. Лучшим спортсменом стал Владислав Гончаров, лучшей спортсменкой - Дарья Домрачева. Лучшая команда - по гребле на байдарках и каноэ. Лучший тренер - Ольга Власова, которая и воспитала олимпийского чемпиона.

Также специальными номинациями отметили многократного паралимпийского чемпиона Игоря Бокого, чемпионку мира по легкой атлетике Марину Арзамасову, серебряную медалистку Олимпиады по борьбе Марию Мамашик и самбиста Степана Попова - вот за этот очень значительный эпизод в его карьере.

Следующий конкурс "Триумф. Героям спорта" пройдет через два года. Решающим фактором в определении лучших станет выступление на зимних Олимпийских играх в Республике Корея, которые начнутся через год.

Также в прошедшие выходные в Раубичи приехали звезды мирового фристайла. Этап Кубка мира проходит в Беларуси третий раз, но на этот раз для наших фристайлистов он сложился не так, как мы рассчитывали. Лучшей из девушек стала Александра Романовская - у нее 10-й итог. Среди мужчин Павел Дик, он - 13-й.

А вот эта новость разочарует белорусских болельщиков. Минское "Динамо", которое с пятого места вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, оказалось в шаге от вылета уже в первом раунде.

Против московского "Локомотива" "Динамо" начинало серию 1/8 финала в гостях. Сначала "зубры" уступили со счетом 1:2, после и вообще 2:7. Команды переехали в Минск, но опять победа остается за "Локомотивом" 5:1.

Тем не менее "зубры" не сдаются. Шанс, но последний, у нас еще есть. На "Минск-Арене" приблизительно через полтора часа начнется четвертый матч серии. Если не получилось увидеть матч с трибун, то включайте обязательно телеканал "Беларусь 5".