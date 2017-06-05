Рубрика "Матчбол"

5 Июня 2017 18:43

25 видов спорта в столичном парке имени Горького. Олимпийский день дал возможность детям встретиться со знаменитыми спортсменами. Солигорский "Шахтер" реабилитировался после проигрыша. И какой футбольный матч в рамках отбора на чемпионат мира примет "Борисов-Арена"? Подробности в рубрике "Матчбол".

То, что в Беларуси большие олимпийские традиции, подтверждают имена наших чемпионов, а также желание детей заниматься спортом. Олимпийский день, который прошел в столичном парке Горького, с трудом вместил всех желающих. Каждый мог попробовать себя в 25-ти видах спорта.

Солисты группы NaviBand, которая в этом году представляла Беларусь на "Евровидении", признаются, что в последнее время увлеклись спортом. Тем более гастрольная жизнь способствует этому.

От керлинга до футбола. 25 видов спорта вместились в пространство детского парка Горького. При поддержке наших знаменитых чемпионов в любом из них мог себя попробовать и подросток, и взрослый.

Второй год подряд олимпийский день проходит в таком формате, и количество желающих принять в нем участие растет большими темпами.

Тем временем карьеру в профессиональном спорте завершает наша знаменитая легкоатлетка Юлия Нестеренко. В 2004 году она добилась невероятного результата - победила на 100-метровой дистанции на Олимпийских играх в Афинах. После ее назовут "белой молнией".

А вот солигорский "Шахтер" реабилитировался после проигрыша в финале Кубка Беларуси. В одиннадцатом туре "горняки" победили на домашнем стадионе футболистов из "Витебска". 2:0.

Главный тренер "Шахтера" Олег Кубарев отметил, что разговор с руководством после болезненного поражения был, и обе стороны друг друга поняли.

Уже на этой неделе время национальной сборной Беларуси по футболу. Матч в рамках отбора на чемпионат мира примет "Борисов-Арена". Соперник наших игроков - Болгария. От нашей с вами поддержки зависит многое!