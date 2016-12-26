26 Декабря 2016 18:56

Вертикальный забег прошел в Минске. Около 300 участников из Беларуси, России и Польши приехали в столицу, чтобы на скорость подняться на 32 этаж, преодолев дистанцию в 763 ступеньки. В этом году организаторы предложили несколько вариантов забега. Первый - классический. Второй - для самых сильных. Например, подыматься с автомобильными шинами в руках. Сколько минут необходимо, чтобы стать чемпионом? Об этом и не только наша рубрика "Матчбол".

Столичное хоккейное "Динамо" отлично завершает 2016-й в регулярном чемпионате КХЛ, 5 побед подряд получены - результат, который позволяет надеяться на плей-офф.

В активе команды после 43 игр - 71 балл и 6 место в Западной конференции, 9-ю команду столичный клуб опережает на 8 очков. Чтобы сохранить преимущество, руководство "бело-голубых" решило усилить атакующий потенциал команды - состав "зубров" пополнили сразу 2 нападающих: американец Аарон Палушай и шведский хоккеист Фредрик Петтерсон. А вот чтобы год завершить на мажорной ноте, сегодня надо побеждать сборную Канады на международном турнире в Швейцарии - Кубке Шпенглера, который телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Реально ли это? Разумеется, да! В случае триумфа послезавтра "зубры" встретятся с "Маунтфилдом" из Чехии - поддерживаем "Динамо" вместе.

Необычные праздничные соревнования прошли на прошлой неделе в Минске - один из столичных торговых центров и многоэтажное здание стали местами спортивных баталий.

В первом случае надо было прыгнуть выше головы в специально оборудованном секторе: 12 профессиональных спортсменов приняли участие в старте, призовой фонд турнира - 5 тысяч рублей. У мужчин победил Павел Селиверстов, среди женщин лучшей стала Анна Городская.

Альтернативой прыжкам стал бег. Задача: первым подняться по ступеням на 32-й этаж или на высоту 105 метров. Победителю - сотруднику МЧС - для этого понадобилось 2 минуты и 27 секунд. Поучаствовать в необычных соревнованиях приехали даже любители бега из России и Польши.

Старт собрал 285 участников. Кроме классического забега, прошел и более экстремальный - с двумя покрышками для колес в руках.

На этой неделе поддерживаем столичное хоккейное "Динамо" и празднуем Новый год, разумеется, вместе. Не останавливайтесь, как можно больше побед в 2017-м, уверен - они придут. И традиционно: любите спорт, и мы обязательно еще увидимся.