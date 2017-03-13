Рубрика "Матчбол"

13 Марта 2017 18:54

Столичная "Юность" в двух шагах от финала Кубка Президента по хоккею. Действующий чемпион в полуфинальной серии в первых двух матчах, которые проходили на "Чижовка-Арене", в овертайме побеждает "Шахтер" 3:2 и 1:0. Серия переезжает в Солигорск. Об этом и не только в рубрике "Матчбол".

БАТЭ в седьмой раз в своей истории завоевывает Суперкубок страны. Футбольный сезон в Беларуси стартовал в прошлую субботу. Оппонентом борисовчан в поединке за почетный трофей выступил жодинский клуб "Торпедо-БелАЗ".

"Автозаводцы" - обладатели Кубка страны - значились аутсайдерами противостояния, однако именно они открыли счет встречи. Пенальти реализовал Хачатурян уже на шестой минуте игры. Однако более опытные футболисты БАТЭ, впервые играя в три защитника, не только восстановили равновесие, но и в общем отметились трижды и закономерно получили викторию в поединке.

Любопытно, однако главный тренер желто-голубых остался недоволен таким сценарием встречи.

Уже в среду и "Торпедо", и БАТЭ ожидают четвертьфиналы Кубка страны. В Жодино "автозаводцы" примут футбольный клуб "Слуцк". Борисовчане в гостях встретятся с "Минском".

Чемпионат страны по хоккею продолжается полуфинальными сериями до четырех побед. На данный момент понятно одно: в финале точно сыграет представитель центрального региона. Солигорский "Шахтер" состязается со столичной "Юностью", во второй паре соперник "Гомеля" - "Неман". В пятницу и субботу минчане 3:2 и 1:0 соответственно на "Чижовка-Арене" побеждают "горняков" в овертайме и ведут в серии 2:0. Третий матч между командами пройдет завтра в Солигорске.

Гродненский "Неман" в первом матче против "Гомеля" уверенно побеждает 5:2.

Девятый этап Кубка мира по биатлону накануне завершился в Финляндии. Поздравляем Дарью Домрачеву: трехкратная олимпийская чемпионка стала третьей в спринте. Этот пьедестал для белоруски стал вторым после возвращения в большой спорт. С нолем в графе "промахи" Дарья проиграла Тириль Экхофф и Лауре Дальмайер. В субботу в пасьюте белоруска могла повторить успех, однако с тремя неточными выстрелами Домрачева, к сожалению, стала четвертой, проиграв всего две секунды третьей Лизе Витоцци из Италии. Последний этап Кубка мира 17 марта стартует в норвежском Холменколлене.

Кроме биатлона, на этой неделе следим за футболом и хоккеем: завтра вас ждет Лига чемпионов, в среду - Кубок страны, а уже сегодня - плей-офф Экстралиги.

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