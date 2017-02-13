Рубрика "Матчбол"

13 Февраля 2017 18:50

Женская теннисная сборная Беларуси впервые в истории в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации. В конце апреля на престижных соревнованиях в Минске встретятся команды Беларуси и Швейцарии. И еще приятная новость из Австрии - Дарья Домрачева вновь на пьедестале чемпионата мира по биатлону. Хронология побед в рубрике "Матчбол".

Начнем с биатлона. Невероятный, казалось бы еще неделю назад, результат достигнут. Дарья Домрачева, которая стала мамой 1 октября, накануне блестяще выступила в гонке преследования и вернулась на олимп этого вида спорта.

Чемпионат мира, который проходит в Австрии, для белоруски стартовал спринтом, где Дарья с тремя штрафными кругами на финише оказалась только на 27-м месте. Пасьют Домрачева начинала с отставанием от лидера в 85 секунд, однако на этот факт, по-видимому, Дарья внимания не обращала. Двадцать точных выстрелов из двадцати возможных и самый большой скачок в истории планетарных форумов в преследовании имеет место быть: трехкратная олимпийская чемпионка - серебряный призер чемпионата мира.

Этот пьедестал для белоруски - только начало побед после возвращения в биатлон. Второе место накануне автоматически дает пропуск Дарье на участие в масс-старте, выступит Домрачева в индивидуальной гонке и эстафете. С серебряной медалью соревнований Дарью поздравил и Президент Беларуси. Чемпионат мира завершится в воскресенье.

Невероятно выступила в прошлые выходные и женская сборная страны по теннису: наши девчата вышли в полуфинал Кубка Федерации.

Этот турнир самый престижный в командных соревнованиях женщин: фаворитом в противостояния Беларусь - Нидерланды значились гости столицы, однако при домашней поддержке на "Чижовка-Арене" в субботу Александра Саснович победила сначала Михаэлу Крайчек, а в воскресенье и лидара сборной Голландии Кики Бертенс. Третью решающую викторию добыла Арина Соболенко.

Ольга Говорцова в паре с Верой Лапко поставили точку в противостоянии, переиграв дуэт Синди Бургер - Аранча Рус. В полуфинале Мировой группы Кубка Федерации белоруски также в Минске сыграют против Швейцарии. Игры запланированы на 22 апреля.

На этой неделе продолжаем следить за чемпионатом мира по биатлону, завтра стартует футбольная Лига чемпионов, а параллельно поддерживаем столичное хоккейное "Динамо" - "зубры" перед стартом в плей-офф сыграют еще три поединка регулярного сезона. Все это на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт!