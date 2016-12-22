Рубрика "Матчбол"

19 Декабря 2016 18:45

Молодежная хоккейная команда возвращается в элитный дивизион чемпионата мира. Фристайлист Антон Кушнир новый трамплин преодолел в Китае, а в Солигорске стал известен обладатель волейбольного Кубка Беларуси. Подробности в спортивном обзоре.

Две белорусские хоккейные команды на прошлой неделе выступали в турнирах. Это национальная сборная, но особенно отмечаем успех молодежной команды, которая возвращается в элитный дивизион чемпионата мира.

Германия, Австрия, Франция, Казахстан и Норвегия. Сборные по хоккею этих стран объединяет то, что они остаются во втором по значимости дивизионе молодежного чемпионата мира. А вот наши парни возвращаются в элиту. В последнем матче турнира сборная Беларуси уверенно обыгрывает австрийцев (4:0) и занимает первое место в соревнованиях. В следующем году чемпионат мира для хоккеистов до 20-ти лет пройдет в американском Баффало. Не в полной мере осознали успех, все сыграли на высоком профессиональном уровне и тяжелая работа в течение семи месяцев. Именно этими словами результат выступления белорусских хоккеистов подвел главный тренер Юрий Файков.

Что касается национальной сборной Беларуси, то на Турнире четырех наций в Швейцарии наша команда занимает второе место. В финале парни Дейва Льюиса значительно уступают хозяевам - 1:6. Единственную шайбу в середине первого периода забросил Владимир Денисов. Отметим и победу на турнире сборной Беларуси над словаками - 7:1.

Тем временем в Китае олимпийский чемпион Сочи по фристайлу Антон Кушнир возвращался на профессиональный склон. Этот этап Кубка мира стал первым крупным стартом для белоруса, и он его выиграл.

Среди девушек лучшей стала Анна Гуськова, которая в результате расположилась на пятом месте.

Также на прошлой неделе стало известно имя обладателя волейбольного Кубка Беларуси. Матчи финала четырех проходили в Солигорске, но домашняя площадка не стала для "Шахтера" успешной. Кубок уезжает в Минск.

Отметим, что три из четырех команд, которые играли в турнире, представляют Минский регион. Это борисовский БАТЭ, солигорский "Шахтер" и минский "Строитель". Четвертый участник - "Легион" из Гродненской области. В полуфинальном матче встречались два фаворита - "Шахтер" и "Строитель". И минчане добились успеха - 3:1. На следующий день обыграли и БАТЭ - 3:0. Кубок у минских волейболистов.

Уже завтра в минском Дворце спорта "Строитель" сыграет матч статусного Кубка ЕКВ и примет итальянскую команду "Пьяченца". Волейбол высокого качества нам обеспечен. И будьте уверены: "Матчбол" на эту игру обязательно заглянет.