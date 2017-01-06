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7 Января 2017 20:10

Рождественский турнир по хоккею завершился победой команды Президента Беларуси

Победитель XIII Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси определился. Две ледовые дружины -  хоккейная команда Президента Беларуси и сборная Финляндии  - встретились в решающем матче в борьбе за главный приз. Белорусы, как и в прошлом году, оказались сильнее - 7:3.

 

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