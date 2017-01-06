Россия и Финляндия - 4:4, ОАЭ и Швейцария - 6:1, Словакия и Германия - 6:1

5 Января 2017 19:15

Сегодня второй день хоккейных баталий на "Чижовка-Арене". В Минске проходит 13-й Рождественский турнир на приз Президента Беларуси.

Первыми на лед сегодня вышли команды России и Финляндии. Дружина наших восточных соседей после разгромного поражения накануне от словаков, 0:12, сегодня сыграла вничью, 4:4. Завтра на малой площадке "Чижовка-Арены" представители страны Суоми сразятся со Словакией. Соперник команды России - Швейцария.

Объединенные Арабские Эмираты разгромили команду Швейцарии - 6:1. И эта победа стала для южан первой за все время выступления на Рождественском турнире.

Несколько минут назад на малой арене завершился матч команд Германии и Словакии. Победу со счетом 6-1 праздновали словаки. А на большой арене в 19 часов стартовала встреча команды Президента Беларуси и дебютанта турнира - сборной Балкан, в состав которой входят представители восьми государств. Эту встречу в записи покажет телеканал "Беларусь 5" Начало трансляции в 21:50.