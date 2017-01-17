17 Января 2017 19:07

Роман Елетнов и Сергей Бочарников отправятся на чемпионат Европы по биатлону, который примет Польша с 25 по 29 января. Также в составе нашей мужской команды Александр Дорожко, Дмитрий Абашев и Максим Воробей. Женскую сборную представят две Кристины - Ильченко и Мазурина.