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Роман Елетнов и Сергей Бочарников отправятся на чемпионат Европы по биатлону
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17 Января 2017 19:07

Роман Елетнов и Сергей Бочарников отправятся на чемпионат Европы по биатлону

Роман Елетнов и Сергей Бочарников отправятся на чемпионат Европы по биатлону, который примет Польша с 25 по 29 января. Также в составе нашей мужской команды Александр Дорожко, Дмитрий Абашев и Максим Воробей. Женскую сборную представят две Кристины - Ильченко и Мазурина. 

 

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