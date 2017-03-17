Результаты женской спринтерской гонки в Холменколене

17 Марта 2017 19:07

Женской спринтерской гонкой в Холменколене стартовал сегодня заключительный этап Кубка мира по биатлону. Из-за сильного ветра спортсменкам было нелегко, особенно на огневых рубежах, поэтому многим биатлонисткам не удалось избежать заезда на штрафной круг. Лишние метры пришлось преодолеть и Дарье Домрачевой, которая дважды промахнулась при стрельбе лежа и один раз не закрыла мишень на стойке. Однако хорошая скорость на дистанции: в этом показателе среди всех спортсменок Домрачева была пятой, позволила нашей биатлонистке квалифицироваться в гонку преследования. Завтра на дистанцию Дарья отправится 21-й, спустя полторы минуты после победительницы сегодняшнего спринта - представительницы Финляндии Мари Лоукканен. Кроме Домрачевой, в пасьют попали Надежда Скардино, Кристина Ильченко и Динара Алимбекова.