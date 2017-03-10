Результаты гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону

11 Марта 2017 15:12

Арнд Пайффер - победитель гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. На финише немец обошел австрийца Альфреда Эдера и норвежца Эмиля Хегле Свендсена. Лучший из белорусов Дмитрий Абашев на 38 месте.

Куда больше шансов на успешное выступление у нас в женской гонке преследования. Накануне Дарья Домрачева завоевала бронзу в спринте. Белоруска отправится на дистанцию третьей и будет иметь преимущество по времени, уступая только Тириль Экхофф и Лауре Дальмайер. Также в пасьюте сегодня выступит и Надежда Скардино. У нее будет номер 26. Прямая трансляция гонки сегодня на "Беларусь 5" в 17:05.