Республиканские конные пробеги прошли в Вилейском районе

2 Мая 2017 15:16

За титул боролись 15 пар - участников из Беларуси, Великобритании и даже Южной Кореи. В зависимости от подготовки они преодолевали дистанцию в 40 или 80 километров. На пути лесные тропинки, поля и броды.

Чтобы стать победителем в таком турнире, надо не просто быстро пройти маршрут, но и сохранить хорошие показатели здоровья у скакуна. Александра Кавелич побывала на конном соревновании.

О Сангхо внимательно готовится к гонке - изучает маршрут. Спортсмен выступает на конных забегах в разных странах, в Беларуси впервые. Приехал, чтобы перенять опыт проведения таких соревнований.

О Сангхо, председатель Федерации конного спорта провинции южный Кенгсанг, участник соревнований, Республика Корея:

"На прошлой неделе я соревновался в Малайзии и там познакомился с участниками из Беларуси. Они пригласили меня на этот турнир. Мне очень интересно открывать для себя вашу страну, потому что в Корее мало кто знает о Беларуси. Я уже был в Ратомке, сейчас здесь. Мне очень нравится. В Корее конные пробеги не очень популярны, поэтому я с удовольствием приехал к вам".

В этом году республиканские конные забеги объединили 15 пар-участников. Чтобы стать победителем, надо не просто быстро пройти маршрут, но и сохранить хорошие показатели здоровья у скакуна. Поэтому здесь важна и тактическая борьба.

Длина маршрута для любителей - 40 километров. Профессионалы же преодолевают вдвое больше. На пути - лесные тропинки, поля и даже броды.

После прохождения половины дистанции обязателен перерыв. Во время него животные опять проходят ветеринарный осмотр и набираются сил. Кстати, это также часть соревнований. Поэтому подготовить питомца к следующему этапу надо максимально быстро.

Ветеринары внимательно оценивают основные показатели физического состояния животного - пульс, сердечный ритм и ход. Если один из них не в норме, спортивный тандем завершает гонку.

Ольга Гробер, ветеринарный делегат Международной федерации конного спорта: "Лошадь должна быть пригодной к старту, она не должна быть утомленной, уставшей. У нее должно быть достаточно мотивации для того, чтобы продолжать движение. Это же пробеги. Здесь запрещены любые способы понукания, хлысты и шпоры. Лошадь должна бежать сама".

Арабская, тракененская, белорусская запряжная. В турнире участвуют лошади различных пород. Для Паферы этот старт стал первым в спортивной карьере.

Такие конные марафоны организуют в столичном регионе несколько раз в год. Количество и география участников постоянно растет. Кстати, возрастных ограничений для всадников нет. Поэтому для любителей это возможность проявить себя, а для профессионалов - хорошая подготовка к международным турнирам.