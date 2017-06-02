Спорт
2 Июня 2017 18:47
Республиканская универсиада на старте
Будущие инженеры, механики, физики - более тысячи молодых людей. Они борются за первенство в легкой атлетике, футболе и волейболе. В финальных соревнованиях заявлено 30 видов спорта. Во время открытия олимпиады наградили команды победителей прошлого сезона. Среди призеров и заслуженные мастера спорта.
Студенческое соревнование - трамплин к спорту высших достижений. Молодежь успешно выступает и на международных стартах. Во время всемирной универсиады в Казахстане наша команда получила 6 медалей, среди которых 3 золотые.
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