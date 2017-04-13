Спорт
13 Апреля 2017 14:00
Регистрация на Минский полумарафон открыта
Сегодня в столице состоялась первая пресс-конференция, посвященная мероприятию, которого уже ждут не только белорусские, но и зарубежные любители спорта. Полумарафон пройдет 10 сентября, в дни празднования 950-летия Минска.
Подробнее - в новостях, а также "Дне спорта".
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