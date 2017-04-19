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"Реал" проходит "Баварию" в Лиге чемпионов
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19 Апреля 2017 15:18

"Реал" проходит "Баварию" в Лиге чемпионов

"Реал" в дополнительное время дважды забивает из офсайда и проходит "Баварию" в Лиге чемпионов, 4:2 "сливочные" накануне сильней. В полуфинале и "Атлетико" - "матрасники" в гостях сыграли вничью с "Лестером", 1:1. 

Получится ли у сине-гранатовых оформить еще один камбэк, узнаем сегодня. В 21:30 на "Беларусь 5" прямая трансляция матча "Барселоны" против "Ювентуса". Во второй паре "Монако" примет "Боруссию". Начало прямой трансляции на "Беларусь 2" в 21:40.

  

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