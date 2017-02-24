Раубичи третий год подряд готовятся принять этап Кубка мира по фристайлу

24 Февраля 2017 21:20

Семь десятков спортсменов из 12 стран уже завтра поборются за место на пьедестале. В Беларусь приехали самые смелые и успешные лыжные акробаты планеты. Сегодня участники провели первую тренировку. А у организаторов свои заботы. Погода вносит коррективы. Последние новости из Раубичей, выступит ли на домашнем этапе лучший лыжный акробат Беларуси - сюжет Павла Капуцкого.

После пресс-конференции в центре фристайла главного тренера сборной Беларуси Николая Козеко окружили около 10 журналистов. Обычно такое бывает перед Олимпиадой. Тем несколько. Одна из главных - отсутствие в составе олимпийского чемпиона, победителя трех этапов сезона нынешнего Антона Кушнира.

Николай Козеко, главный тренер Национальной сборной Беларуси по фристайлу: "Перед Олимпиадой в Сочи штырь не достали, этот штырь его беспокоит. Это несложная операция, но ее надо сделать именно сейчас. Второе, конечно, беспокоят компрессионные нагрузки. Так интенсивно включился и надо обследовать спину. Таких сильных негативов нет, но надо подстраховаться. Подготовить его к тем нагрузкам, которые будут перед Кореей. Потому что те соревнования, которые проходят в Кубках мира и в корейских, - это уже разный уровень".

Это Раубичи. Фристайлисты сегодня тренировали прыжки. Люди, отвечающие за качество трамплина и склона, выносливость и скорость.

Плюс 5, ветер и дождь. Это, пожалуй, худшие условия для фристайла. Организаторам этапа Кубка мира в Раубичах не везет второй год подряд. Как знали, снега заготовили довольно много, правда, это скорее не снег, а лед. Даже раздавить трудно.

Дмитрий Дащинский, старший тренер сборной Беларуси по фристайлу: "Благодаря тому, что используем сухой лед. Благодаря какой-то слаженной работе команд, всех тренеров, пока все нормально. Спасает то, что нет сильных дождей. Если бы дождь, это было бы гораздо сложнее. Пока где-то на пределе, но… Лёд надо подсыпать каждые 5-6 часов, но не в первый раз уже. Мы знаем, что делать".

Станислав Никитин, бронзовый призер этапа Кубка мира по фристайлу (Россия): "Трамплин жесткий, скольжение на трамплине хорошее. Единственное - разгон мокроватый. Не хватает скольжения. А так встаем повыше на разгоне и нормально. Набираем нужную скорость. Приземление? Приземление жестковато, тяжело приземляться. Можно справиться, но тяжело. Все зависит только от погоды. Люди тут уже ничем помочь не смогут, только погода".

Кроме Антона Кушнира, в Раубичах не выступит Алла Цупер. Чемпионка Сочи и мать двоих детей только готовится к возвращению. Соперники же наоборот привезли в Беларусь лидеров.

Леонид Чащин, генеральный секретарь Белорусского лыжного союза: "Впервые в этом году приехали сильнейшие составы всех 12 национальных команд. Очень приятно, что китайская сборная приехала именно первым составом. Долго присматривались к нашему мероприятию. Раньше приезжали вторым-третьим составом. А почему? Потому что наши спортсмены все время удивляют их на чемпионатах мира, Олимпийских играх, поэтому они решили посмотреть, где мы осуществляем подготовку".

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси: "Для нашей страны очень важно, чтобы наши спортсмены выступили хорошо. Для них домашние соревнования - дополнительный импульс. Свои стены помогают. Но и ответственность гораздо больше. Потому что перед своими зрителями надо показать достойный результат".

Начало соревнований завтра в 9 утра. Прямые трансляции на "Беларусь 5". Для больших любителей экстремального спорта со станции метро "Борисовский тракт" в Раубичи и обратно будет курсировать автобус. Первый рейс в 7:30.