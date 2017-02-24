Раубичи принимают этап Кубка мира по фристайлу

25 Февраля 2017 12:01

Соревнования лыжных акробатов начались в 9 утра. А уже менее, чем через два часа пройдут финалы. Удастся ли белорусам подняться на пьедестал, сказать трудно. Но мы болеем за наших спортсменов и желаем им, конечно же, удачи.

В Раубичах работает наш корреспондент Павел Капуцкий (прямое включение). Сегодня мы получили очередное подтверждение того, что погоду делают люди. Квалификационные соревнования прошли по плану. Хотя последние февральские дни получились необычайно теплыми. Накануне здесь, в Раубичах, был дождь. Несильный, но все-таки. Однако еще в среду организаторы уверяли: отменять этап не придется.

Без Антона Кушнира и Аллы Цупер. Олимпийские чемпионы Сочи домашний этап пропускают. Цупер еще не набрала нужную форму. Кушнир в прекрасных кондициях, но беспокоят травмы. И даже без лидеров наша команда на многое способна. В квалификации у женщин задачу выполнила Александра Романовская. У нее четвертое место. Анна Рослик выступление закончила. Лучший балл в утренней программе у китаянки Сю Мен Тао.

Мужская квалификация закончилась только что.

На минском этапе представлены атлеты 12 стран. Почти все сборные привезли оптимальный состав. Впервые это сделали передовики лыжной акробатики - китайцы. Они, пожалуй, и являются фаворитами медальных разборок.

Но фристайл тем и хорош, что прогнозы здесь дело гипернеблагодарное. Финалы стартуют в 13:30. Прямые трансляции на "Беларусь 5". Теоретически прыжки еще можно посмотреть вживую. От станции метро "Борисовский тракт" сюда, в Раубичи, ходит автобус.