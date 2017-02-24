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Раубичи сегодня принимают этап Кубка мира по фристайлу
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25 Февраля 2017 15:03

Раубичи сегодня принимают этап Кубка мира по фристайлу

Соревнования лыжных акробатов начались в 9 утра.

В соревнованиях приняли участие около 70 летающих лыжников из 12 стран. Среди гостей - австралийцы, американцы, а также китайские спортсмены и россияне.

Белорусская сборная выступала без олимпийских чемпионов Антона Кушнира и Аллы Цупер. Кушнир проходит углубленное медицинское обследование, чтобы полностью восстановиться от травмы, Цупер ещё не набрала нужную форму.

Квалификации, как и финалы, прошли достойно, несмотря на сложные погодные условия.

У мужчин из белорусов никто не преодолел квалификационный барьер. Лучший результат показал Павел Дик. У него 13 место. Максим Густик оказался 16-ым, Станислав Гладченко - 19-ым. Илья Горелик и Дмитрий Мазуркевич вошли в тридцатку. Этап Кубка мира в "Раубичах" является предпоследним в нынешнем сезоне, а заключительный пройдет 4 марта в Москве.

  

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