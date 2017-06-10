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Рафаэль Надаль - десятикратный триумфатор "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде
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12 Июня 2017 12:20

Рафаэль Надаль - десятикратный триумфатор "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде

Накануне в финале испанец не оставил шансов Станисласу Вавринке 6:2, 6:3, 6:1. Надаль стал первым человеком, выигравшим турнир Большого шлема десять раз.

  

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