20 Декабря 2016 18:48

Они не боятся высоты и знают, как работать с собственным весом тела. Пятые соревнования по скалолазанию "Бэби-фест" объединили около 2 сотен юных любителей преодоления искусственных препятствий на высоте. О тех, кого можно даже в четыре года брать с собой в горы и положиться, как на себя самого, репортаж Александра Хоровца.

Заходишь в этот зал - и не сразу понимаешь, куда попал. Гул детских и взрослых голосов, которые поддерживают скалолазов, стоит такой, будто находишься в улье.

Сергей Запорожченко на соревнованиях переживает сразу за двух детей. Пока младший сын преодолевает очередной отрезок трассы, старшая -11-летняя дочь судит соревнования и сама моделирует искусственные преграды на высоте. Девочка признается: главное в этом деле - оставаться непредвзятым.

Всего же в соревнованиях приняли участие около 200 юных скалолазов трех возрастных групп. Самому младшему участнику едва исполнилось 4 года, старшему -10. Несмотря на возраст, подход серьезный. Победные возгласы одних и слезы отчаяния других.

Самая нестандартная трасса для самых маленьких участников в виде настоящей полосы препятствий. Юные скалолазы должны преодолеть вот такую лестницу, после чего вниз головой повиснуть на кольцах и двумя руками дотронуться до синего квадрата. И только после этого трасса считается пройденной.

Впрочем, не все участники смогли справиться с испытаниями на высоте. Однако каждый получил поощрительные подарки. По словам организаторов, все-таки главная цель соревнований достигнута - дети знают, как правильно и безопасно преодолевать не только искусственные препятствия, но и себя.