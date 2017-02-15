15 Февраля 2017 21:31

Кто станет лучшим спортсменом за последние два года, а кого специальное жюри назовет победителем в номинации "Прорыв"? Публичный конкурс "Триумф. Героям спорта" выходит на финишную прямую. Голосование болельщиков завершилось, все голоса подсчитаны, победители определены, но кто ими станет - держится в строгом секрете. Точно так же, как организаторы держат в тайне и нюансы торжественной церемонии награждения, которая пройдет 25 февраля. Елене Горельчик все же удалось узнать некоторые подробности.

Жаркие споры в овальном кабинете. Одиннадцать человек, входящих в специальное жюри (десять мнений мужских против одного женского), предлагают кандидатуры, обсуждают, отстаивают свою точку зрения и голосуют. Все серьезно и непринужденно. Так в штаб-квартире Президентского спортивного клуба выбирают, к примеру, самый яркий момент. Номинаций, которые были отданы на откуп жюри, всего четыре.

Помимо уже названной "За волю к победе", еще "Результат" и "Прорыв года". Точнее двух, ведь в этом году впервые конкурс "Триумф. Героям спорта" проходит по итогам 2015 и 2016 годов.

Эти люди знают многое. Знают, но молчат. Все тайное станет явным 25 февраля на торжественной церемонии вручения наград. Удалось подслушать лишь одно - сюрпризы есть. Эти самые сюрпризы готовит и творческая группа, которая работает над самой церемонией. Говорят, она будет не похожа ни на какую другую. Никакой классики - сплошной модерн. К примеру, режиссеры отказались от роликов - стандартных нарезок спортивных соревнований и заставили спортсменов на некоторое время стать актерами.

Марина Арзамасова в числе номинанток. К церемонии решила подготовиться заранее, как только в плотном тренировочно-соревновательном графике появилась такая возможность. Красавице-спортсменке с ростом 170 и осиной талией любой наряд к лицу.

Марина - истинная девушка, перемеряла несколько нарядов, но на чем остановила свой выбор, нам не сказала. Зато поделилась своим выбором в номинации "Лучшая спортсменка" - голосовала не за себя.

В модном приоритете личного тренера чемпионки мира в беге на средние дистанции или длинный спринт Натальи Духновой платья в пол. Вечерние наряды на стройной девушке сидят идеально.

Наталья призналась: конкурс, подобный "Триумфу", для спортсменов, как глоток свежего воздуха.

25 февраля в 21:35 "Триумф. Героям спорта". Телеверсия торжественной церемонии награждения победителей конкурса. Смотрите на tvr.by и Беларусь 1