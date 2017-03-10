Прямые трансляции гонок по биатлону будет вести телеканал "Беларусь 5"

11 Марта 2017 09:06

На предпоследнем этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти сегодня в расписании две гонки преследования. Мужской пасьют стартует в 13:50. Беларусь представят Дмитрий Абашев (он уйдет на дистанцию под 49-м номером) и Сергей Бочарников (он покинет стартовые ворота 55-м).

Женский пасьют начнется в 17:05. И в нем у Беларуси велики шансы на медаль. Накануне Дарья Домрачева завоевала бронзу в спринтерской гонке. Это значит, что белоруска отправится на дистанцию сегодня третьей и будет иметь преимущество по времени, уступая только Тириль Экхофф и Лауре Дальмайер. Напомним, именно в гонке преследования Дарья Домрачева в этом сезоне стала серебряным призером на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Тогда белоруска стартовала лишь 27-й и проигрывала лидерам почти полторы минуты. Также в пасьюте сегодня выступит и Надежда Скардино. У нее будет номер 26. Прямые трансляции гонок будет вести телеканал "Беларусь 5".